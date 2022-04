(PLX AI) – GM Q1 revenue USD 35,979 million vs. estimate USD 37,000 million.Q1 net income USD 2,939 million vs. estimate USD 2,450 millionQ1 EPS USD 1.35Q1 adjusted EBIT USD 4,044 million vs. estimate USD 3,567 millionQ1 adjusted EPS USD 2.09 vs. …

General Motors Q1 Revenue Misses Expectations; Shares Fall in After Market

