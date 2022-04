Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem aus Polen und Bulgarien bekannt geworden ist, dass Russland die Gaslieferungen in dieser Woche wegen Streit um die Zahlungsmodalitäten einstellen will, hat die Bundesregierung Entwarnung für Deutschland gegeben. Aus Sicht des Ministeriums sei "die Versorgungssicherheit in Deutschland derzeit weiter gewährleistet", sagte eine Ministeriumssprecherin am späten Dienstagabend der dts Nachrichtenagentur."Wir beobachten die Lage genau", sagte sie weiter. Zu den Einzelheiten der Vorgänge in Polen und Bulgarien wolle das Ministerium keine Stellung nehmen. Zuvor hatte auch die Bundesnetzagentur mitgeteilt, dass "keine Beeinträchtigungen der Gaslieferungen nach Deutschland zu verzeichnen" seien.Die aktuellen Füllstände seien vergleichbar mit dem Jahr 2017 und mittlerweile deutlich höher als im Frühjahr 2015, 2018 sowie 2021.