Left Lane Capital schließt zweiten Fonds mit 1,4 Mrd. USD für Internet- und Verbrauchertechnologie

Die New Yorker Venture Capital-Firma hat seit ihrer Gründung mehr als 2 Mrd. USD zur Investition in Internet- und Verbraucherunternehmen aufgebracht

NEW YORK, 26. April 2022 /PRNewswire/ -- Left Lane Capital, die im August 2019 gegründete Venture-Capital-Firma mit Sitz in New York, hat heute den endgültigen Abschluss ihres zweiten Fonds, des Left Lane Capital Partners II LP (Fonds II) mit Verpflichtungen in Höhe von 1,4 Milliarden USD bekannt gegeben und übertrifft damit das ursprüngliche Ziel von einer Milliarde USD. Innerhalb von zwei Jahren hat Left Lane über 2 Milliarden UDS an gebundenem Kapital aufgebracht, um in wachstumsstarke Internet- und Verbrauchertechnologie-Unternehmen mit hoher Kundenbindung auf der ganzen Welt zu investieren.