Innovationen für eine bessere Zukunft Zoomlion feiert den Welttag des geistigen Eigentums

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Jedes Jahr am 26. April wird weltweit der

Welttag des geistigen Eigentums begangen, ein Tag, der die Rolle von

Dienstleistungen im Bereich des geistigen Eigentums ("IP") bei der Förderung von

Innovation und Kreativität betont. In diesem Jahr nutzt Zoomlion Heavy Industry

Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK), ein führendes Unternehmen

in der Herstellung von High-End-Ausrüstung, nutzt die Feierlichkeiten, um

darüber nachzudenken, wie geistiges Eigentum zum industriellen Wohlstand

beiträgt, technologische Innovationen vorantreibt und hilft, die Welt zum

Besseren zu verändern.



Getragen von dem einzigartigen Konzept "Technologie ist die Wurzel und Produkte

sind das Fundament", hat Zoomlion stets hohe Investitionen in Forschung und

Entwicklung getätigt und feiert unabhängige Innovationen als führenden Faktor in

der Geschäftsentwicklung. Im Laufe der Jahre hat Zoomlion

Produktdigitalisierung, Intelligenz und umweltfreundliche Innovationen

integriert, um branchenführende Technologien und High-End-Produkte zu

entwickeln.