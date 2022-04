STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Kauf von Twitter durch Elon Musk:

"Für den Nutzer Musk war Twitter eine PR-Maschine und ein Abenteuerspielplatz. Was er als Besitzer will, ist großteils noch rätselhaft. Natürlich soll Twitter sein Lautsprecher bleiben, aber auch seinen Kritikern verspricht er den offenen Kanal. Am wirtschaftlichen Erfolg sei er nicht interessiert, lässt er verlauten. Angesichts seines immensen Geldeinsatzes aber ist kaum plausibel, dass er die Millionenverluste von Twitter, das weit hinter Konkurrenten wie Facebook liegt, hinnimmt. Musk hat bei Tesla gezeigt, dass er eine Firma auf Rendite trimmen kann. Bei aller Selbstverliebtheit ist er ein begnadeter Unternehmer. Nimmt man optimistischerweise an, dass sowohl Anzeigenkunden wie Abonnenten eine verrohte, extremistisch geprägte Umgebung eher meiden, liegt darin momentan vielleicht noch die größte Hoffnung für Twitter."/ra/DP/jha