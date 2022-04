Große Nachfrage nach Prämien für E-Autos aus Klimaquote

BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland haben seit Jahresbeginn Zehntausende Halter von Elektrofahrzeugen Prämienzahlungen auf Basis der Treibhausminderungsquote (THG-Quote) beantragt. "Das Interesse an der Möglichkeit der Anrechnung von im Straßenverkehr eingesetzten elektrischen Strom auf die THG-Quote ist sehr hoch", sagte ein Sprecher des Umweltbundesamtes am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Dementsprechend gehe bei der Behörde kontinuierlich eine Vielzahl an Anträgen und interessierten Anfragen ein.

Halter eines Elektroautos oder größeren E-Motorrades können seit dem 1. Januar 2022 beim Quotenhandel eine Prämie von mehr als 300 Euro im Jahr bekommen. Sie verkaufen über Dienstleister Umweltzertifikate an Mineralölunternehmen, die den CO2-Ausstoß ihrer Produkte nach den Bestimmungen der Treibhausminderungsquote ausgleichen müssen.