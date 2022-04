Bei den Älteren ab 55 hingegen treten andere Beschwerden in den Vordergrund: In der Generation der Babyboomer klagten 38 Prozent über langfristige oder chronische Rückenschmerzen sowie andere Erkrankungen des Bewegungsapparats, aber nur 15 Prozent über psychische Leiden./cho/DP/zb

GARCHING (dpa-AFX) - Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leiden schon in jungen Jahren an seelischen Erkrankungen und Beschwerden. Das hat eine am Mittwoch veröffentlichte repräsentative Yougov-Umfrage im Auftrag der Versicherung Swiss Life ergeben. Demnach sagte ein Fünftel der 18- bis 24-Jährigen, dass sie langfristig oder chronisch von Burnout, Stress, Depressionen oder Nervenleiden betroffen seien. In der mittleren Altersgruppe zwischen 25 und 54 Jahren war es sogar ein Viertel.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer