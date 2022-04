Conti will CO2-Last mit Aufforstung mindern - Mehrkosten möglich

HANNOVER (dpa-AFX) - Continental will nicht vermeidbare CO2-Emissionen bei der eigenen Herstellung, Lieferanten und wiederverwerteten Produkten direkt mit Investitionen in Klimaschutzprojekte koppeln. Der Dax -Konzern bietet ersten Kunden an, solche Treibhausgasmengen mit "negativen Emissionen" zu verrechnen, die bilanziell etwa aus Aufforstung entstehen. Ziel sei es, auf diesem Weg die Nettoreduktion von CO2 rascher voranzubringen, sagte Nachhaltigkeitschef Steffen Schwartz-Höfler der Deutschen Presse-Agentur. Hierbei könnten auch Zusatzkosten entstehen, deren Aufteilung noch verhandelt werde.

