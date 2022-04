Rund 70 Streckenkilometer lärmsaniert - Bahn hält an Ausbauziel fest

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr mehr als 70 Kilometer bestehende Strecke unter anderem mit Lärmschutzwänden nachgerüstet. Zudem seien mehr als 1800 angrenzende Wohnungen etwa mit Schallschutzfenstern ausgestattet worden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Für rund 33 000 Anwohner habe sich mit diesen Maßnahmen die Lärmbelastung durch den Bahnverkehr im vergangenen Jahr verringert.

"Unser gemeinsames Ziel: Bis 2030 werden mehr als 800 000 Anwohnerinnen und Anwohner an Bahnstrecken in Deutschland ruhiger leben und schlafen", teilte der Lärmschutzbeauftragte der Bahn, Andreas Gehlhaar, mit. Das entspricht laut Bundesregierung in etwa der Hälfte aller vom Schienenlärm betroffenen Menschen.