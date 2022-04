DAX – Einbruch, aber kein Verkaufsdruck

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Die mühsam aufgebaute Unterstützungslinie bei ca. 1.925 USD wurde in dieser Woche ohne Probleme unterschritten. Nun steht erneut die alte Widerstandszone im Fokus der Anleger. Der MACD-Indikator bestätigt aktuell die Verkaufssignale der anderen Indikatoren. Diese sind aber bereits im überverkauften Bereich angekommen und stehen selbst schon wieder vor Kaufsignalen. Somit könnte sich Gold nun wieder stabilisieren.

Noch immer ist der Abwärtstrend intakt und noch immer gibt es kein Halten auf dem Weg nach unten. Aber so negativ wie diese Worte klingen, so muss auch festgehalten werden, dass es noch immer nicht zu einem Verkaufsdruck gekommen ist. Die Umsätze ziehen zwar leicht an, bleiben aber, verglichen mit dem Niveau von Anfang März, auf niedrigem Niveau. Der MACD-Indikator kippt gerade nach unten und gibt damit ein, wenn auch nur schwaches, Verkaufssignal. Die übrigen Indikatoren befinden sich im überverkauften Bereich, haben aber noch keine Kaufsignale generiert. Entsprechend dürfte die untere Unterstützungszone noch ausgelotet werden.

