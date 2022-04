Beim Blick auf den Ölpreis kommt auch immer wieder JPMorgans Öl-Superzyklus in den Fokus. Dieser wurde allerdings bereits vor fast 2 Jahren besprochen. Was denkst du - ist er immer noch aktuell? -> Kanal abonnieren: https://aots.info/youtube-abonnieren

Schauen wir uns nun an, was es mit dem Superzyklus auf sich hat und wie der charttechnischer Ausblick ist!

Ölpreis Was hat es mit dem Öl-Superzyklus auf sich? Update #1 Rückblick Chartanalyse

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer