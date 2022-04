Am Vormittag des Dienstags konnte das Niveau von 1,07 US-Dollar beim Währungspaar EUR/USD noch verteidigt werden, später setzten aber wieder stärkere Gewinnmitnahmen ein, der Euro sackte bis zum späten Abend auf 1,0640 US-Dollar ab und steuert damit unmittelbar die große Unterstützungszone der letzten Jahre zwischen 1,0500 und 1,0635 US-Dollar an. Aufgrund der Größe dieses Supports sollten sich Anleger an dieser Stelle auf eine deutliche Gegenreaktion einstellen, die durchaus das Potenzial einer mehrwöchigen Erholungsbewegung innehat.

EZB muss endlich reagieren!

Trotz der Gerüchte um eine zweimalige Zinsanhebung im Euroraum in 2022 konnte die Gemeinschaftswährung kaum davon profitieren und rauschte weiter zur Unterseite durch. Kurzfristig sollten sich Anleger noch auf Abschläge auf 1,0635 und glatt 1,05 US-Dollar einstellen, wo Bullen wieder durchgreifen und zu einer temporären Stabilisierung beitragen dürften. Hierzu sollte aber erst ein nachhaltiger und vor allem tragfähiger Boden abgewartet werden, anderenfalls könnte es zu Verlusten sogar in den Bereich von 1,0340 und somit den Verlaufstiefs aus Januar 2017 kommen. Potenzielle Ziele auf der Oberseite im Falle einer Trendwende können um 1,0805 und darüber an den Vorwochenhochs von 1,0936 US-Dollar abgeleitet werden.