München (dts Nachrichtenagentur) - Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland ist im April gestiegen. Das geht aus dem Ifo-Beschäftigungsbarometer hervor, welches am Mittwoch veröffentlicht wurde.Der Index stieg demnach auf 102,8 Punkte, nach 102,1 Punkten im März. Die hohe Unsicherheit in der Wirtschaft durch den Angriff Russlands auf die Ukraine scheine keinen nachhaltigen Einfluss auf die Personalplanungen zu haben, so das Institut. Die Beschäftigung werde in Deutschland weiter steigen.In der Industrie allerdings ist das Beschäftigungsbarometer erneut gesunken. Insbesondere energieintensive Industrien wollen sich laut Ifo zurückhalten mit Einstellungen. Im Dienstleistungssektor dagegen hat der Indikator deutlich zugelegt.IT-Dienstleister suchen demnach weiterhin Personal. Im Handel sowie im Baugewerbe ist die Einstellungsbereitschaft gegenwärtig nur sehr schwach ausgeprägt.