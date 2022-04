Lundin Energy Q1 Revenue Comfortably Ahead of Consensus on High Oil Price

(PLX AI) – Lundin Energy Q1 net income USD 468.5 million.Q1 adjusted net income USD 395.4 millionQ1 EPS USD 1.65Q1 revenue USD 1,976.9 million vs. estimate USD 1,600 million on achieved oil price of USD 104 per barrelMerger of E&P Business with Aker …

