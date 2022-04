Infrastructure Masons kündigt die Gründung des iMasons Climate Accord an, der über 70 Unternehmen zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes in der globalen digitalen Infrastruktur zusammenführt

„Wir haben iMasons gegründet, um die Baumeister des digitalen Zeitalters zu vereinen", erklärte Dean Nelson, Vorsitzender und Gründer von Infrastructure Masons. „Der ICA stellt eine noch nie dagewesene Zusammenarbeit zwischen führenden digitalen Infrastrukturunternehmen dar, um unseren Weg zur Kohlenstoffneutralität zu beschleunigen. Mit vereinten Kräften möchten wir die Anstrengungen dieser Unternehmen bündeln und so sinnvolle und nachhaltige Fortschritte in dieser Richtung erreichen."

Die Mitglieder des iMasons-Beirats trafen sich am 2. Februar 2022, um zu entscheiden, was sie als Branche gemeinsam tun könnten, um den Klimawandel zu bekämpfen. Aus diesem Treffen ist der ICA hervorgegangen.

„AWS hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und wir sind auf dem Weg, unseren Betrieb bis 2025 mit 100 % erneuerbarer Energie zu versorgen - fünf Jahre vor unserem ursprünglichen Ziel", erläuterte Eric Wilcox, Vice President, Data Center Design Engineering bei Amazon Web Services. „Wir können dies nicht allein tun und freuen uns bei der Dekarbonisierung auf die Zusammenarbeit mit anderen vorausschauenden Unternehmen." Wir freuen uns, gemeinsam mit iMasons die Kohlenstoffemissionen der digitalen Infrastruktur zu reduzieren."

Gegenwärtig gibt es kein universelles Kennzeichnungssystem oder einen Mechanismus zur Messung des enthaltenen Kohlenstoffs über die gesamte Lebensdauer der für den Bau von Rechenzentren verwendeten Materialien oder der Produkte, die sich darin befinden.

„Wir haben seit 2017 100 % unseres weltweiten Stromverbrauchs mit erneuerbaren Energien gedeckt und arbeiten nun daran, unsere Betriebsabläufe rund um die Uhr kohlenstofffrei zu betreiben, um bis 2030 in allen unseren Betrieben und in unserer Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erreichen", sagte Joe Kava, Vice President, Data Centers bei Google. „Wir freuen uns, zur Schaffung eines offenen Standards für die Reduzierung des in Rechenzentren enthaltenen Kohlenstoffs beizutragen und mit den Geräteherstellern zusammenzuarbeiten, um die Energieeffizienz in der gesamten Branche zu verbessern."