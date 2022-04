BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Zahl der Nutzfahrzeug-Neuzulassungen in der Europäischen Union ist erneut deutlich zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien im März mit 153 553 Exemplaren fast ein Viertel weniger Fahrzeuge zugelassen worden, teilte der europäische Fahrzeugverband Acea am Mittwoch in Brüssel mit. Dabei verzeichneten alle vier Schlüsselmärkte Rückgänge. Für das erste Quartal ergibt sich insgesamt ein Minus von 18,1 Prozent.

Vor allem im mit Abstand größten Segment der leichten Nutzfahrzeuge (LCV) bis 3,5 Tonnen inklusive Bussen und Transportern ging die Zahl der Neuzulassungen im März scharf um fast 29 Prozent zurück. Bei 16-Tonnern und schwereren Nutzfahrzeugen gab es einen Rückgang um 4,6 Prozent./jha/he