Mittlere und große Unternehmen in Deutschland planen 2022 ihre Digitalisierungsinvestitionen im Vergleich zu 2021 zu verfünffachen, um sich von den Pandemieeffekten zu erholen. Dies ist eines der Hauptergebnisse der internationalen Studie von Proactis. Auf Basis der Studie hat der weltweit aktive Anbieter für Ausgabenmanagement berechnet, dass Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden in Deutschland in diesem Jahr 234 Mrd. Euro in die Digitalisierung investieren werden*. Dies entspricht 4,1 % des Jahresumsatzes im letzten Jahr und einer enormen Vervielfachung zu den 40 Mrd. Euro an Investitionen im Jahr 2021. Für die Studie wurden im Dezember 2021 Führungskräfte in über 1.300 mittleren und großen Unternehmen in Deutschland (301), Frankreich (301), den Niederlanden (101), dem Vereinigten Königreich (309) und den USA (304) befragt.



Die Befragung zeigt, dass der Anteil der Investitionen in die Digitalisierung in den vergangenen drei Jahren rapide zugenommen hat. Vor der Pandemie hatten nur zwei von fünf (39 %) der befragten Unternehmen in Digitalisierungsprojekte investiert. Jetzt hat sich diese Zahl auf 91 % mehr als verdoppelt. Eine große Rolle hat dabei die Pandemie und die durch sie ausgelöste Transformation im privaten und unternehmerischen Umfeld gespielt.



Typische Beispiele für die digitale Transformation sind Cloud-Computing, der Einsatz von Software, um manuelle Prozesse zu automatisieren und die Digitalisierung von Finanzprozessen. 2022 wird laut der Befragung ein großer Fokus auf der Digitalisierung der Lieferkette liegen. Denn obwohl 76 % der befragten Unternehmen im letzten Jahr bereits versucht haben, das Lieferantenmanagement zu digitalisieren, bleiben fragile Lieferketten (26 %) nach Covid (43 %) die am zweithäufigsten genannte Barriere für den eigenen Unternehmenserfolg. In Deutschland sind dabei Effizienz- (23 %) und Rentabilitätssteigerung (21 %) die häufigsten Gründe für Investitionen in digitale Lieferketten. Dicht gefolgt von besserer Compliance (19 %) und Kostenreduktion (19 %).