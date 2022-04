HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma ist mit deutlichen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Das Unternehmen habe dabei eine starke Nachfrage verzeichnet, erklärte Konzernchef Björn Gulden bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal am Mittwoch in Herzogenaurach. Der Umsatz stieg um knapp ein Viertel auf 1,9 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Plus knapp 20 Prozent. Trotz Einschränkungen in der Lieferkette sei es gelungen, "genügend Produkte zu beschaffen, um die steigende Nachfrage teilweise bedienen zu können", so Gulden.

Angetrieben wurde das Wachstum des Adidas -Konkurrenten von einer robusten Entwicklung der Region Amerika, die die Umsätze währunsgbereinigt um rund 44 Prozent steigern konnte. Die europäische Region (Emea) erzielte ein Plus von mehr als 25 Prozent. Gebremst wurde die Entwicklung von den anhaltenden Problemen in China. Neben den weiter herrschenden politischen Spannungen mit der westlichen Welt, die die Chinesen verstärkt zu heimischen Marken greifen lässt, belastete der erneute Ausbruch der Corona-Pandemie das Geschäft. Die Umsätze in der Region Asien/Pazifik sanken daher währungsbereinigt um 17 Prozent.