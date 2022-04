Stonal, eine führende SaaS-Plattform für Immobilien, sammelt 22 Millionen Dollar ein und stellt Robin Rivaton als CEO ein, um in Europa zu expandieren

PARIS, 27. April 2022 /PRNewswire/ -- Stonal , der europäische Marktführer für SaaS-Plattformen im Immobilienbereich, hat eine neue Finanzierung in Höhe von 22 Millionen Dollar unter der Leitung von RAISE Investissement unterzeichnet, um seine Expansion zu beschleunigen. Diese Finanzierung wird es Stonal ermöglichen, bis 2027 ein Umsatzziel von 100 Millionen US-Dollar auf dem europäischen Immobilien-SaaS-Marktzu erreichen . Robin Rivaton, ein anerkannter VC-Investor und Proptech-Experte, tritt dem Unternehmen als CEO bei.

Stonal wurde 2017 von Michel Tolila und Jean-Maurice Oudot, erfolgreichen Unternehmern im Immobilienbereich, gegründet. Stonal ermöglicht eine effizientere Verwaltung von Gewerbe- und Wohngebäuden, indem es Immobilieneigentümern und Vermögensverwaltern eine SaaS-Plattform bietet, die ihr gesamtes Portfolio erfasst. Die Plattform ist offen für eine unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern, Lieferanten oder Partnern (Immobilienverwalter, Facility Manager, Makler...). Die firmeneigene, KI-gestützte Anwendung liest, prüft und sortiert alle Daten, Dokumente und Pläne und erstellt einen genauen und ständig aktualisierten Stammdatensatz. Die Entscheidungsfindungsmodule bieten ESG-Berichte, Finanzanalysen und Wartungsplanung, um die Rendite zu steigern, die Produktivität zu verbessern und den Wert zu erhalten.

Im Jahr 2021 erreichte Stonal einen Umsatz von 11 Millionen Dollar und wurde profitabel. Stonal unterstützt mehr als 130 Kunden, REITs, Versicherer, soziale Wohnungsbaugesellschaften, Vermögensverwalter und Family Offices, bei der Verwaltung eines Gesamtportfolios von mehr als 200 Millionen Quadratmetern in ganz Europa. Die Investition in Höhe von 22 Millionen Dollar von RAISE Investissement und den bestehenden Aktionären wird es Stonal ermöglichen, weiter in seine Produkt- und Technologieplattform zu investieren, nach Deutschland und Großbritannien zu expandieren und das bestehende 120-köpfige Team um 50 talentierte Mitarbeiter zu erweitern. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Labeo im Jahr 2020, dem französischen Marktführer im sozialen Wohnungsbau mit 1,3 Millionen Wohnungen, wird das Unternehmen auch seine Akquisitionsstrategie fortsetzen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von fünf Jahren einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar zu erzielen und dabei die veraltete IT-Infrastruktur der großen Immobilienverwalter zu nutzen.