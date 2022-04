Low-Code-Anbieter Ninox wächst weiter und gewinnt neue Investoren, angeführt von Hi Inov und VI Partners

Berlin (ots) - Berliner B2B SaaS Start-up baut seine Marktposition bei KMU aus und schließt Finanzierungsrunde über weitere 8 Mio. Euro erfolgreich ab.

Low-Code-Plattformen sollen die vielbeschworene Digitalisierung der mittelständischen Wirtschaft beschleunigen. Mit mehr als 6.500 Kunden weltweit und hohen zweistelligen Wachstumsraten gehört Ninox zu den führenden Anbietern in der DACH-Region. Zur nachhaltigen Umsetzung der weiteren Wachstumsstrategie hat das Berliner Startup mit Hi Inov und VI Partners nun zwei weitere namhafte europäische VC-Investoren an Bord geholt.