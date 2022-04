Wirtschaft Mieten für Gewerbeimmobilien gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Mieten für Gewerbeimmobilien in Deutschland sind im vierten Quartal 2021 gestiegen. Sie waren durchschnittlich 1,0 Prozent höher als im Vorjahresquartal und 0,2 Prozent höher als im Vorquartal, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Im Jahresdurchschnitt 2021 stiegen die Gewerbemieten um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Getragen wurde der Anstieg der Gewerbemieten von der Entwicklung in den Marktsegmenten "Industrie/Produktion/Logistik" sowie "Büro", in denen die Mieten um durchschnittlich 0,8 Prozent beziehungsweise 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr stiegen. Dagegen sanken die Mieten im Marktsegment "Handel" im Vorjahresvergleich um 1,3 Prozent.