MBH Corporation mit erheblichem Wachstum in allen Geschäftsbereichen in 2021, getrieben von der weltweiten Erholung nach COVID-19

MBH • 27. April 2022

Die MBH Corporation PLC trieb auch im Jahr 2021 ihre Wachstumspläne voran, obwohl das Geschäftsumfeld unter den Auswirkungen von COVID-19 litt. Die Gruppe setzte ihren Vorstoß in weitere internationale Märkte fort, expandierte in neue Branchen und schloss das Jahr mit einem starken Wachstum in allen Geschäftsbereichen ab.

Umsatzanstieg um 94 %

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt um 224 % auf 5,2 Mio. GBP

Anhaltend solide Finanzposition mit liquiden Mitteln in Höhe von 6,1 Mio. GBP

Fortsetzung der Wachstums- und Diversifizierungsstrategie mit fünf Akquisitionen in 2021

Vorstand schlägt eine Dividende von 0,005 EUR je Aktie vor, was einer Dividendenrendite von etwa 2,5 % entspricht

Acht vertikale Akquisitionen in 2021 nach sechs in 2020, worin sich das Bemühen um Diversifizierung widerspiegelt

London, 27. April 2022 - Der Vorstand der MBH Corporation plc („MBH“), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, präsentiert den Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr, das für die gesamte Wirtschaft eine langsame Erholung von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie brachte. MBH steigerte seinen Umsatz um 94 % auf 108,8 Mio. GBP (2020: 56,1 Mio. GBP), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 224 % auf 5,2 Mio. GBP und erzielte einen Jahresüberschuss aus fortlaufender Geschäftstätigkeit von 3 Mio. GBP (2020: 1,1 Mio. GBP). In den Finanzkennzahlen sind die Geschäftsergebnisse des gesamtes Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 von 18 Unternehmen und anteilig von 5 während des Geschäftsjahres erworbenen Unternehmen enthalten.

MBH erntet die Früchte seiner langfristigen Planung

Obwohl COVID-19 die globalen Marktbedingungen beeinträchtigte, erwies sich 2021 als ein sehr dynamisches Jahr, da die von der Gruppe in 2020 geschaffenen Grundlagen für eine Erholung sich auszahlten und zu einer Steigerung von Umsatz und EBIT in allen operativen Geschäftsbereichen beitrugen.

Callum Laing, Vorstandsvorsitzender der MBH Corporation plc, sagte hierzu: „Die weltweite Pandemie beeinträchtigte die globalen Marktbedingungen erheblich. Dennoch sind wir das ganze Jahr 2021 über aktiv und optimistisch geblieben, weshalb wir auf die Geschäftsergebnisse sehr zufrieden und stolz sind. Wir waren in der Lage, weitere traditionsreiche und herausragende Unternehmen mit erfahrenen unternehmerischen Führungsteams zu erwerben. Unsere ganze Aufmerksamkeit gilt nun dem Ziel, diese Dynamik beizubehalten und auch 2022 Wertzuwächse für unsere Aktionäre zu erzielen.“