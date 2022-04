Bechtle steigert Vorsteuergewinn stärker als erwartet

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat zum Jahresauftakt überraschend viel verdient. Der Gewinn vor Steuern kletterte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um circa 19 Prozent auf 73 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen überraschend am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte. Die von Bechtle befragten Experten hatten lediglich mit einem Anstieg auf rund 64 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz legte ungeachtet der andauernden Lieferengpässe um rund sieben Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro zu. Detaillierte Zahlen zum Geschäft in den ersten drei Monaten des Jahres will das Unternehmen am 12. Mai veröffentlichen./zb/stk