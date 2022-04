Anlass der Studie: Research Report (Initial Valuation) Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 23,32 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger, Felix Haugg

Einfacher Zugang zu DeFi, Crypto & Web 3.0. Signifikantes Upside-Potenzial durch das wachstumsstarke Portfolio. Erfolgreiche Teilveräußerungen und Finanzierungsrunden bestätigen den Investmentansatz der Gruppe.

Mit diesem Research Update geben wir eine vorläufige Bewertung ab. Der vollständige Geschäftsbericht 2021 soll zeitnah veröffentlicht werden. Anschließend werden wir nochmals eine Bewertungsaktualisierung vornehmen und nach Möglichkeit weitere Projekte in die Bewertung einbeziehen.

Die Advanced Blockchain AG investiert und beteiligt sich über drei Bereiche: (1) Investments, (2) Holdings und (3) Incubations.

Im Bereich der Holdings und Incubations arbeitet die Advanced Blockchain AG eng mit den Unternehmen zusammen. Hier versucht das Unternehmen die Investitionen nicht breit zu streuen, sondern sich gezielt auf eine kleinere Anzahl an Investitionen zu konzentrieren. Durch die höhere Fokussierung soll eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit erreicht werden. Die Advanced Blockchain AG unterstützt hier nicht nur durch finanzielle Mittel, sondern hilft auch Blockchain-Prozesse erfolgreich zu implementieren. Hier profitieren die Unternehmen von der umfangreichen Expertise des Advanced Blockchain Teams und den zahlreichen Branchenkontakten. Da häufig auch Spin-offs unterstützt werden, wird die Advanced Blockchain Group auch mit etablierten Unternehmen mit großem Bekanntheitsgrad in Verbindung gebracht. Die Advanced Blockchain Group unterstützt neben externen Spin-offs auch ihre eigenen Spin-off-Projekte und Tochtergesellschaften in der Blockchain- und Dezentralisierungsbranche. Durch die interne Unterstützung und Gründung können zahlreiche Prozesse unkomplizierter umgesetzt werden, während die genannten Vorteile für die Unternehmen weiterhin bestehen.



