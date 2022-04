Varta präsentierte am 31. März die Geschäftszahlen zum Finanzjahr 2021. Zwar hat Varta im zweiten Coronajahr den Umsatz um vier Prozent auf gut 900 Millionen Euro und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 17,4 Prozent auf rund 283 Millionen Euro gesteigert, wie das Unternehmen bekannt gab. Allerdings blieb Finanzchef Armin Hessenberger in seinem Ausblick vorsichtig. Laut seiner Einschätzung beeinflussen die anhaltenden Folgen von Covid-19 und der Ukrainekrieg die Rohstoffpreise und die Verfügbarkeit von Bauteilen bei den Kunden von Varta. Der bereinigte operative Gewinn dürfte daher auf 260 Millionen bis 280 Millionen Euro etwas sinken. Analysten hatten hier im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet.

Der eigenartige Chart-Verlauf der Varta-Aktie Anfang 2021 ist auf das Spiel bullischer Privatanleger und nervöser Short-Seller zurückzuführen, was in einem Short-Squeeze mündete. Die Auseinandersetzung zwischen optimistischen Privatanlegern und Shortsellern geht bei der Varta-Aktie in die nächste Runde. Aber auch einige Analysten - wie Jose Asumendi - sehen bei der Aktie viel Potenzial. Asumendi sprach Ende des vergangenen Jahres eine Kaufempfehlung für Varta aus und setzte das Kursziel auf 140 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs wäre das ein Plus von rund 57 Prozent. Trotz des eher hohen KGVs 2022 von aktuell 29 und der nach unten revidierten Wachstumszahlen ist der Kursverlauf im Begriff, einen Boden rund um das gewichtige Supportlevel von 87,56 Euro auszubilden. 2022 wird das Jahr der geldpolitischen Wende, verbunden mit steigenden Zinsen. Dazu kommt die Hoffnung, dass sich die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine dem Ende zuneigen. Unter dem Strich, könnte diese Lage wieder zu Kurssteigerungen führen.