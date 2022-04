(neu: weitere Aussagen des Vorstands, Entwicklung der Sparten, Vergleich mit Commerzbank, Kursreaktion, Analystenstimme)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sieht sich nach einem Milliardengewinn im schwierigen ersten Quartal auf Kurs zu ihrem Renditeziel für 2022. "Der gute Jahresauftakt gibt uns weitere Zuversicht, dass wir unsere Ziele für das laufende Jahr erreichen werden", bekräftigte Konzernchef Christian Sewing bei der Vorlage des Zwischenberichts am Mittwoch in Frankfurt. An der Börse wurden die Nachrichten trotz des überraschend hohen Quartalsgewinns mit einem Kursabschlag quittiert.

Am Vormittag verlor die Deutsche-Bank-Aktie rund sechs Prozent auf 9,51 Euro und war damit der größte Verlierer im Dax , während es für die Aktie der Konkurrentin Commerzbank nach der Vorlage vorläufiger Zahlen um rund ein Prozent aufwärts ging. Branchenexperten bewerteten die Quartalszahlen der Deutschen Bank zwar als solide oder gar als stark. Allerdings seien die bereinigten Kosten des Konzerns mit 5,4 Milliarden Euro höher ausgefallen als am Markt erwartet, schrieb Analyst Chris Hallam von der US-Bank Goldman Sachs. Dies habe unter anderem an höheren Ausgaben für Personal gelegen.