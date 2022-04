Neues Kraftpaket stärkt internationales Musik-Business

LOS ANGELES, 27. April 2022 /PRNewswire/ -- Eine der weltweit größten Musikkünstleragenturen geht an den Start: Das transatlantische Bündnis vereint das in London ansässige Team von Paradigm Music UK mit dem nordamerikanischen Team unter einem Dach. Mit diesem Mega-Deal vergrößert Casey Wasserman, Vorsitzender und CEO von Wasserman, die weltweiten Kapazitäten seiner 2021 gestarteten Agentur Wasserman Music. Kontinuierlich wird so das Angebot an internationalen Künstlern gesteigert, weiterentwickelt und vorangetrieben: Eine starke Basis für das Musik-Business geschaffen.