Gewerbemieten im 4. Quartal 2021 um 1,0 % höher als im Vorjahresquartal

WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreisindex für Dienstleistungen - Gewerbemieten



+1,0 % zum Vorjahresquartal



+0,2 % zum Vorquartal



+0,2 % Jahresdurchschnitt 2021 gegenüber 2020





Die Mieten für Gewerbeimmobilien in Deutschland waren im 4. Quartal 2021durchschnittlich 1,0 % höher als im Vorjahresquartal und 0,2 % höher als imVorquartal. Im Jahresdurchschnitt 2021 stiegen die Gewerbemieten um 0,2 %gegenüber dem Vorjahr. Mit diesen Ergebnissen veröffentlicht das StatistischeBundesamt (Destatis) erstmals Zahlen zur Preisentwicklung für Gewerbemieten.Getragen wurde der Anstieg der Gewerbemieten im Jahr 2021 von der Entwicklung inden Marktsegmenten "Industrie/Produktion/Logistik" sowie "Büro", in denen dieMieten um durchschnittlich 0,8 % beziehungsweise 1,3 % gegenüber dem Vorjahrstiegen. Dagegen sanken die Mieten im Marktsegment "Handel" imVorjahresvergleich um 1,3 %.Pandemieverlauf: Mietindex für Handelsimmobilien stark schwankendDer Gesamtindex der Erzeugerpreise im Wirtschaftszweig "Vermietung, Verpachtungvon eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden" (WZ68.202) war in den von der Corona-Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021deutlich von den Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung beeinflusst. Während diePreisentwicklung in den Marktsegmenten "Industrie/Produktion/Logistik" und"Büro" relativ stabil war, folgte der Index im Marktsegment "Handel" denPandemie-Wellen.So hatte der erste Lockdown ab Mitte März 2020 mit deutschlandweitenGeschäftsschließungen im Einzelhandel starken Einfluss auf die Mieten fürHandelsflächen. Infolge von Mietnachlässen betrug die Veränderung imMarktsegment "Handel" im 2. Quartal 2020 gegenüber dem Vorquartal -3,2 %. Ab Mai2020 konnten Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen. Infolgedessen nahmen im 3.Quartal 2020 viele Vermieter die Mietnachlässe zurück und die Mieten stiegenwieder auf das Vor-Corona-Niveau, um in den Folgequartalen im Zuge der erneutenLockdown-Maßnahmen wieder zu sinken (4. Quartal 2020: -1,5 %; 1. Quartal 2021:-2,2 %; 2. Quartal 2021: -0,4 %, jeweils zum Vorquartal). Erst im 3. Quartal2021 konnten diese erneuten Mietnachlässe zurückgenommen beziehungsweiseMietsteigerungen wieder durchgesetzt werden (+3,4 % zum Vorquartal). DieserAnstieg der Gewerbemieten im Handel wirkte sich auf den Gesamtindex derGewerbemieten deutlich aus: Er stieg im 3. Quartal 2021 im Vergleich zum 2.Quartal 2021 um 1,5 %.Methodische Hinweise:Das Statistische Bundesamt erhebt Mietpreise für Gewerbeimmobilien seit Januar2021. Rückwirkend wurden die Preise ab dem 1. Quartal 2020 erfragt. Es werdensowohl Bestandsmieten als auch Neuvermietungen (Nettokaltmiete) für dieMarktsegmente Industrie/Produktion/Logistik, Büro und Handel erfragt. DieUnternehmen melden die Gesamtmiete und Quadratmeterzahl der vermieteten Fläche(ohne Leerstände) für das entsprechende Marktsegment. Der hieraus errechnetedurchschnittliche Quadratmeterpreis fließt gewichtet nach Marktsegment undRegionen in die Indexberechnung ein.Die Mietpreisentwicklung liegt quartalweise als bundesweiter Gesamtindex für denWirtschaftszweig "Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleastenGewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden" (WZ 68.202) und in Form vonEinzelindizes für die genannten Marktsegmente vom 1. Quartal 2020 bis zum 4.Quartal vor.Weitere Informationen:Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu Erzeugerpreisindizes fürDienstleistungen sind in den Tabellen 61311 in der Datenbank GENESIS-Onlineverfügbar.