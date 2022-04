Proactis eRecovery Report Deutsche mittlere und große Unternehmen planen dieses Jahr 234 Mrd. Euro in die Digitalisierung zu investieren (FOTO)

Bonn (ots) -



- Verglichen mit 2021 werden sich die Investitionen in Digitalisierung

verfünffachen

- Covid bleibt für 43 % das größte Geschäftsrisiko

- Mehr als die Hälfte der mittleren und großen Unternehmen erwartet 2022

Stagnation oder Rückgang bei Umsatz und Rentabilität



Mittlere und große Unternehmen in Deutschland planen 2022 ihre

Digitalisierungsinvestitionen im Vergleich zu 2021 zu verfünffachen, um sich von

den Pandemieeffekten zu erholen. Dies ist eines der Hauptergebnisse der

internationalen Studie von Proactis. Auf Basis der Studie hat der weltweit

aktive Anbieter für Ausgabenmanagement berechnet, dass Unternehmen mit mehr als

50 Mitarbeitenden in Deutschland in diesem Jahr 234 Mrd. Euro in die

Digitalisierung investieren werden*. Dies entspricht 4,1 % des Jahresumsatzes im

letzten Jahr und einer enormen Vervielfachung zu den 40 Mrd. Euro an

Investitionen im Jahr 2021. Für die Studie wurden im Dezember 2021

Führungskräfte in über 1.300 mittleren und großen Unternehmen in Deutschland

(301), Frankreich (301), den Niederlanden (101), dem Vereinigten Königreich

(309) und den USA (304) befragt.