Gold seitwärts

40 Länder treffen sich zum größten Waffengipfel aller Zeiten auf der US-Militärbasis in Ramstein. Der Gastgeber ist das US-Verteidigungsministerium. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bestätigt, dass die Welt geeint gegen die Regierung in Moskau steht und dass jeder davon überzeugt ist, dass dieser Krieg von der Ukraine gewonnen werden kann.Die britische Regierung hat keine Bedenken bei einem Einsatz britischer Waffen auf russischem Boden.Russisches Öldepot in Brjansk brennt. Auf Bildern sind zwei Brandherde zu erkennen. Brjansk liegt etwa 150 km von der ukrainischen Grenze entfernt. Von Brjansk sind es noch 400 km bis Moskau.Kommentar: Seit dem 19. Januar häufen sich die Hinweise, dass ein massiver Krieg gegen Russland geführt wird (vgl. auch Tagesberichte vom 19.01.22, 07.02.22, 09.02.22, 18.02.22 und 28.02.22, 11.04.22).http://www.goldhotline.de/index.php/tagesbericht/2863-silber-steigt-nato-echte-kriegsgefahr-in-europahttp://www.goldhotline.de/index.php/tagesbericht/2874-gold-stabil-usa-bekaempfen-nord-stream-2http://www.goldhotline.de/index.php/tagesbericht/2876-gold-freundlich-nordstream-2-ukrainehttp://www.goldhotline.de/index.php/tagesbericht/2883-gold-steigt-goldaktien-freundlich-ukraine-kindergartenhttp://www.goldhotline.de/index.php/tagesbericht/2889-goldaktien-freundlich-tarnkappenbomber-migrationspolitik.http://www.goldhotline.de/index.php/tagesbericht/2916-gold-und-goldaktien-freundlich-krieg-russlandDie EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 57.515 Euro/kg, Vortag 57.109 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.