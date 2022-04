ROUNDUP/Commerzbank startet trotz Krieg mit mehr Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank sieht sich nach einem überraschend guten ersten Quartal auf Kurs zum angestrebten Milliardenüberschuss im Gesamtjahr 2022. "Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dank eines starken Kundengeschäfts haben wir unseren operativen Gewinn gesteigert, obwohl die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine unser Risikoergebnis belastet haben", teilte Konzernchef Manfred Knof am Dienstagabend bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für die ersten drei Monate mit. An der Börse kamen die Nachrichten am Mittwoch gut an.

Die Commerzbank-Aktie gewann am Vormittag fast 3,5 Prozent auf 6,076 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit aber immer noch zehn Prozent eingebüßt. Für die Aktie der größeren Konkurrentin Deutsche Bank ging es am Mittwoch hingegen trotz eines überraschend hohen Quartalsgewinns um rund fünf Prozent abwärts. Damit summiert sich ihr Kursverlust im bisherigen Jahresverlauf auf etwa 13 Prozent.