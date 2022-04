Mit der im MDAX gelisteten Software-Aktie (ISIN: DE000A2GS401) ging es seit dem am 31.8.21 bei 44 Euro markierte 12-Monatshoch, begleitet von hohen Kursschwankungen, nach unten. Nachdem die Talfahrt Anfang März bei 27,94 Euro ihren vorläufigen Tiefststand erreicht hatte befestigte sich der Aktienkurs in den Wochen im Bereich der 30 Euro-Marke. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal, in dem sowohl Umsatz, Gewinn und Auftragseingänge deutlich gesteigert werden konnten legte die Aktie nach der Bestätigung des Ausblicks für das Jahr 2022 trotz der Schwäche des Gesamtmarktes um zwei Prozent zu.