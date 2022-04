"In Zukunft wird die digitale Technologie der entscheidende Faktor für die weltweite Wirtschaftsleistung sein", sagte Satya Nadella, Chairman und Chief Executive Officer von Microsoft. "Über den gesamten Tech-Stack hinweg erweitern wir unsere Möglichkeiten und nehmen Anteile ein, indem wir Kunden helfen, sich zu differenzieren, Widerstandsfähigkeit aufzubauen und mit weniger mehr zu erreichen."



Der Hard- und Softwareentwickler Microsoft erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz von 49,4 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 18 Prozent. Analysten hatten lediglich mit 49,04 Milliarden US-Dollar gerechnet.



Der Gewinn je Aktie stieg um neun Prozent auf 2,22 US-Dollar. Analysten prognostizierten einen Gewinnen von 2,19 US-Dollar je Aktie.



Starke Sparten

"Das anhaltende Engagement unserer Kunden für unsere Cloud-Plattform und eine starke Vertriebsleistung haben zu einem unerwartet hohen Wachstum der kommerziellen Buchungen von 28 Prozent und einem Microsoft-Cloud-Umsatz von 23,4 Milliarden US-Dollar geführt, der im Jahresvergleich um 32 Prozent gestiegen ist", so Amy Hood, Executive Vice President und Chief Financial Officer von Microsoft.



Das wachstumsstarke Segment Intelligent Cloud legte um 26 Prozent auf 19,05 Milliarden US-Dollar zu. Das übertraf die Erwartungen der Analysten sowie die Prognosen der Geschäftsführung. Und der Cloud-Dienst Azure konnte ebenso Outperformen. Er wuchs um 46 Prozent und entwickelte sich besser als gedacht.



Zum Jahresbeginn warnten einige Marktforscher vor sinkenden PC-Verkäufen, aber Microsoft überzeugte mit seinem Betriebssystem Windows. Laut dem Unternehmen stiegen die Einnahmen aus dem Verkauf von Windows-Lizenzen an PC-Hersteller im dritten Quartal um elf Prozent. Das Microsoft-Management hatte dagegen ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich prognostiziert.



Der Stern im Segment Productivity and Business Processes: Das seit 2016 zum Konzern gehörende Karriereportal Linkedin steigerte seinen Umsatz um 34 Prozent. Insgesamt legte die Sparte um 17 Prozent auf 15,8 Milliarden US-Dollar zu, dazu zählen ebenso Office oder Dynamics. Die Analysten gingen von 15,75 Milliarden US-Dollar aus und sorgten sich um die Preiserhöhungen sowie das Wachstumspotenzial von Office.



Das Geschäft mit der Spielkonsole Xbox und weiteren Hardware-Produkten wie zum Beispiel den Surface-Rechnern verzeichneten ebenfalls deutliches Wachstum.



Die Aktie von Microsoft hat sich am gestrigen Abend stabilisiert, dank des Quartalsberichts. Das mittlere Kursziel liegt bei 367,70 US-Dollar, laut Marketscreener. 33 von insgesamt 47 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie. Momentan liegt die Microsoft-Aktie bei 268,50 Euro (wallstreet-online.de Stand 27.04.2022, 12:05 Uhr).



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion