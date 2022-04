Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.04.2022

Kursziel: 9,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato, Nicolas Gruschka



Round Table bestätigt positive Aussichten des Converter-Projektes

Am vergangenen Freitag haben wir einen Round Table mit Rock Tech Lithiums Chairman Dirk Harbecke veranstaltet. Die Präsentation lieferte tiefe Einblicke in den Lithiummarkt und die operative Situation von Rock Tech Lithium, die wir nachfolgend darstellen:



Verhandlungen von Abnahmeverträgen schreiten voran: Nach Aussage des Chairmans laufen die Gespräche zur Vereinbarung von Lieferverträgen für Lithiumhydroxid (LiOH) wie geplant. Die steigende Nachfrage nach dem für die E-Mobilität essenziellen Rohstoff und das dadurch erhöhte Marktpreisniveau für Lithium sollten nach unserer Einschätzung die Position gegenüber OEMs verbessern. Auch wenn die Preisanstiege der vergangenen Wochen auf mehr als 80 Tsd. USD/t (ca. 101 Tsd. CAD/t) nach Einschätzung von Dirk Harbecke kein nachhaltiges Niveau darstellen, gehen wir davon aus, dass Rock Tech Lithium die erhöhten Marktpreise in den Verhandlungen zu Gute kommen. Hieraus könnten aus unserer Sicht enorme Margeneffekte realisiert werden (vgl. Comment vom 01.12.2021). Unsere Annahmen von in der Spitze 19,4 Tsd. CAD/t LiOH erscheinen daher aktuell konservativ. Wir rechnen mit dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen im Herbst 2022 und lassen unsere Preisannahmen zunächst unverändert.



Konsortialfinanzierung mit Landesbürgschaft in Verhandlung: Zudem informierte Rock Tech Lithium über den Fortschritt der Verhandlungen mit Fremdkapitalgebern für den FK-Anteil der Converterfinanzierung. Neben den namhaften Konsortialführern, mit denen man sich in fortgeschrittenen Gesprächen befindet, sind zusätzlich renommierte international tätige Geschäftsbanken involviert. Die Konditionen der Finanzierung basieren auf ersten Umsätzen ab 2025 im Vergleich zu von uns erwarteten Umsätzen ab 2024, um eventuelle Verzögerungen im Projektfortschritt abzufedern. Zudem befindet man sich in Gesprächen über eine staatliche Absicherung der Finanzierung in Form einer Landesbürgschaft, was u.E. die Erfolgsaussichten für einen Abschluss deutlich erhöhen würde.



