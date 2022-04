In den vergangenen Wochen trübte sich nicht zuletzt wegen des Krieges in der Ukraine und den durch die Blockade in Shanghai verursachten Lieferengpässe die Stimmung an den Aktienmärkten ein. Allein der DAX (ISIN: DE0008469008) gab seit Ende November 22, als er noch bei 16.300 Punkten ein Hoch verzeichnen konnte, bislang um 15 Prozent auf 13.800 Punkte nach.