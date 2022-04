JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Simon Toennessen attestierte dem französischen Elektrokonzern am Mittwoch in einer ersten Reaktion ein solides erstes Quartal. Die Jahresziele stünden unter dem Vorbehalt, dass das China-Geschäft ab Mai wieder anziehe./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 02:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 02:27 / ET





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schneider Electric SE! Werbung Long Long Basispreis 120,58€ Hebel 8,50 Ask 1,92 Zum Produkt Short Short Basispreis 156,20€ Hebel 7,30 Ask 1,82 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.