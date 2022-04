Der Arca Oil Index hatte kürzlich die große Chance, seine Aufwärtsbewegung der letzten Wochen und Monate zu krönen.

Alles schien für den großen Showdown und einem erfolgreichen Ausbruchsszenario vorbereitet zu sein. Mit großer Bewegungsdynamik lief der Arca Oil Index den wichtigen Kursbereich von 1.700 Punkten an.

Welch´ hohen Stellenwert dieser für den Index hat, zeigt ein Blick auf den unteren Langfrist-Chart auf Monatsbasis.



Im oberen Chart sind zwei markante Widerstandszonen deutlich zu erkennen. Zum einen der Bereich um 1.600 Punkte und zum anderen der Bereich um 1.730+ Punkte. Das Widerstandscluster um 1.600 Punkte resultiert unter anderem aus einer Doppeltopformation, die sich im Jahr 2018 hier ausgebildet hatte. Der Bereich um 1.730 Punkte ist noch älter. Hier markierte der Index im Jahr 2014 ein markantes Hoch.

Nach dem erfolgreichen Vorstoß über die 1.600er Marke schien der Arca Oil Index direkten Kurs auf den Bereich von 1.730+ Punkte nehmen zu wollen. Bis auf 1.670+ Punkte rückte der Index noch vor, ehe sich der Wind drehte. Der untere 1-Jahres-Chart zeigt das Ausmaß des Rücksetzers…



Der Arca Oil Index hat in den letzten Tagen veritables Abwärtsmomentum aufgebaut. Zwischenzeitlich ging es für den Index bis in den Bereich von 1.500 Punkte. Mit Blick auf die starke Bewegungsdynamik des Index ist in der aktuellen Situation auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1.400 Punkte nicht auszuschließen.

Kurzum. Dem Arca Oil Index dürften herausfordernde Handelstage ins Haus stehen. Der in den letzten Monaten dominierenden Aufwärtsbewegung wurde erst einmal der Stecker gezogen. Nun muss es für den Index darum gehen, im Bereich von 1.500 / 1.400 Punkte eine Stabilisierung herbeizuführen. Sollte es für den Arca Oil Index unter die 1.400 Punkte gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite wäre die Rückkehr des Index über die 1.600er Marke wichtig, um die Lage zu entspannen.