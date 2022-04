(neu: Details)



HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma ist mit deutlichen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Das Unternehmen habe eine starke Nachfrage verzeichnet, erklärte Konzernchef Björn Gulden bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal am Mittwoch in Herzogenaurach. Dabei hat das Unternehmen weiter mit hohen Kosten durch Lieferkettenengpässe zu kämpfen. Und auch die Schwierigkeiten im wichtigen chinesischen Markt halten an. All das lässt Puma für das Gesamtjahr vorsichtig bleiben. Die Prognose bekräftigte das Management.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um knapp ein Viertel auf 1,9 Milliarden Euro, wie Puma mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus knapp 20 Prozent. Trotz Einschränkungen in der Lieferkette sei es gelungen, "genügend Produkte zu beschaffen, um die steigende Nachfrage teilweise bedienen zu können", sagte Gulden. Noch immer übertrifft die Nachfrage das Angebot. Zwar stiegen die Produktbestände insgesamt im Quartal um fast ein Drittel. Dabei erhöhte Puma auch die Vorräte in den Lagern, was Gulden zufolge auf ein starkes zweites Quartal hoffen lässt. Jedoch geht das Wachstum weiterhin vor allem auf den Bestand zurück, der sich noch auf dem Transportweg befindet und damit nicht für den Verkauf verfügbar ist.