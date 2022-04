Das Unternehmen hatte bereits Ende 2020 einen fortlaufenden, hochgradigen Golderzgang entdeckt, der sich an der Oberfläche über 120 Meter erstreckt und nach Nordwesten unter den Cabin Lake abfällt. Das Highlight dieser Bohrungen war unter anderem Bohrloch DDH CL-20-08 mit 13,6 g/t Gold über 32 Meter. Während diese Bohrung vom Ufer des Cabin Lake aus erfolgte, werden die jetzt für die Bohrphase 3 geplanten Löcher vom Eis des gefrorenen Sees aus durchgeführt. Damit will man den Arrow-Erzgang im Abfallen testen und dessen Kontinuität bis in Tiefen von mehr als 60 Metern nachweisen. Dazu plant Rover mit sieben Bohrung, die jeweils eine Länge von rund 150 Metern haben sollen.

Erst Ende 2021 hatte Rover zudem die Ergebnisse der Bestimmungs- und Abgrenzungsbohrungen in der so genannten Beaver-Zone vorgelegt – und die fielen teilweise mehr als doppelt so hoch aus wie die Resultate historischer Bohrungen! Die besten Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr waren unter anderem 6,4 Meter mit 4,63 g/t Gold, davon 2,6 Meter mit 7,80 g/t Gold im südöstlichsten Teil der Zone. Ende Januar dann meldete Rover die Entdeckung einer großen IP-Anomalie (Induced Polarization), die sich 200 Meter südöstlich des südöstlichen Bohrlochs erstreckt. Die Anomalie wurde noch nie mit Bohrungen untersucht und erstreckt sich nach Südosten parallel zu Arrow Zone. Die Gesellschaft plant mehrere Bohrungen, die in nur geringe Tiefe vordringen sollen, um die Anomalie zu überprüfen. Man hofft, diese damit an der Oberfläche ausweiten zu können.

Erfolgreiche Finanzierung

Jetzt meldete Rover den zweiten Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 467.500,00 $, die sich aus dem Verkauf von 0,05 $ Einheiten in Höhe von 412.500,00 $ und dem Verkauf von 0,055 $ Flow-Through-Aktien in Höhe von 55.000,00 $ zusammensetzt. Das Unternehmen hat infolge des Verkaufs von 0,05 $-Einheiten 8.250.000 Stammaktien und 4.125.000 Warrants auf den Kauf von Stammaktien ausgegeben. Die Warrants haben einen Ausübungspreis von 0,075 $ und eine Nutzungsdauer von drei Jahren. Rover hat zudem 1.000.000 Stammaktien aus dem Verkauf von Flow-Through-Stammaktien ausgegeben. Im Zusammenhang mit dem zweiten Abschluss werden Vermittlungsprovisionen in Höhe von 13.125,00 $ in bar und 255.500 Warrants gezahlt. Die Finder's Warrants haben einen Ausübungspreis von 0,075 $ und eine Nutzungsdauer von drei Jahren. Wie üblich unterliegen dabei die Stammaktien und Warrants, die im Rahmen des zweiten Abschlusses emittiert werden, einer viermonatigen Mindesthaltedauer ab dem Datum der Emission.

Mit diesem Geld soll die dritte Explorationsphase unter anderem um metallurgische Tests erweitert werden. Diese haben zum Ziel, herauszufinden, welche Goldausbringungsraten möglich wären, sollte Rover Erz von Cabin Lake in der NICO-Pilotanlage von Fortune Minerals verarbeiten lassen. Diese soll rund 40 Kilometer nordwestlich von Rovers Projekt entstehen.

Darüber hinaus, teilte das Unternehmen mit, sollen die Proben aus den 2021 auf der Beaver Zone niedergebrachten Bohrungen noch einmal analysiert werden, dieses Mal unter Einsatz der Metallsiebrandprobenanalyse, die nach Aussage von Rover effektiver ist, wenn es darum geht, Grob- und Feingold zu untersuchen.

Fazit: Wie schon im Interview mit Goldinvest.de hat Rover Metals 2022 einiges vor. Mit dem frischen Kapital, das zuletzt eingeworben wurde, ist man dafür nun auch finanziert. Wir sind jetzt erst einmal gespannt, auf die Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms.

