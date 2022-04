Im Frühjahr 2015 markierte die Aktie mit rund 120 Euro ein Allzeithoch. Dann konnte das Unternehmen die hohen Erwartungen nicht erfüllen, die Aktie stürzte ab im Tief bis auf 21 Euro. Aktuell 53 Euro, was noch weit entfernt ist von der historischen Bestmarke. Aus unserer Sicht hat das Papier beträchtliches Potential. Frischer Wind: Seit Anfang Juni letzten Jahres amtiert Daniel Grieder als Vorstandschef. Die Metzinger Modemarke verfolgt ehrgeizige Ziele. Bis 2025 soll der Umsatz auf 4 Milliarden Euro hochgefahren werden, 2021 gingen 2,8 Milliarden durch die Bücher. In den Schwaben steckt Übernahmephantasie. Der italienische Großaktionär, die Indus-triellenfamilie Marzotto hält mittlerweile 15,5% der Aktien. Der Ukraine-Krieg ist für das Modeunternehmen kein großes Thema. Rußland und die Ukraine repräsentieren einen Umsatz von zusammen lediglich 3%. Unternehmenslenker Grieder geht davon aus, das wegfallende Geschäft in Rußland und der Ukraine in anderen Regionen ausgleichen zu können. Für den laufenden Turnus setzt sich Grieder ehrgeizige Ziele. Hugo Boss möchte die Erlöse 2022 um 10 bis 15% auf 3,1 bis 3,2 Milliarden Euro steigern. Das wäre ein neuer Rekord. Dabei sollen die Marken Boss und Hugo modernisiert werden. Das operative Ergebnis (Ebit) wird mit 250 bis 285 Millionen vorausgesagt, was 10 bis 25% höher als im Vorjahr liegt. Effizienzsteigerungen und Investitionen sollen sich in etwa die Waage halten. Boss-Boss will bei den Dividenden tiefer in die Tasche greifen. Nach der HV im Mai sollen 70 Cent je Anteilsschein ausgekehrt werden, nachdem im Coronajahr 2020 lediglich die gesetzliche Mindestdividende von 4 Cent gezahlt wurde. 2021 stand ganz im Zeichen der Erholung. Der Umsatz kletterte um 43% auf nahezu 2,8 Milliarden. Das entspricht etwa dem Niveau vor der Pandemie. Besonders stark war das vierte Quartal, wobei sich der Aufwärtstrend auch im Auftaktquartal 2022 fortsetzte. Besonders gut lief das Geschäft in den USA, aber auch Europa und Asien legten kräftig zu. Im Unterschied zu anderen Modemarken war Boss auch nicht von Boykottaufrufen gegen westliche Firmen betroffen.

Operativ verdienten die Schwaben im vergangenen Jahr 228 Millionen, während 2020 noch ein Verlust anfiel. Auf dem ermäßigten Niveau ist die Aktie günstig bewertet. Die Marktkapitalisierung von 3,6 Milliarden liegt nicht weit über dem Jahresumsatz. Das KGV moderate 22. Fazit: Kursziel 70 Euro.