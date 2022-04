Haushaltsführung optimieren und größeren finanziellen Freiraum schaffen trotz hoher Inflation

Nürnberg (ots) - Die teils drastischen Preissteigerungen der letzten Zeit

bringen Millionen Deutsche in finanzielle Schwierigkeiten. Ein Großteil der

Bevölkerung kann sich an solche Preissprünge nicht erinnern, denn so hoch wie

jetzt war die Inflation zuletzt vor 40 Jahren. Laut einer aktuellen

YouGov-Umfrage im Auftrag der Postbank, wird es angesichts der gestiegenen

Preise für immer mehr Menschen schwierig ihre Lebenshaltungskosten zu bezahlen.

Zunehmend betroffen sind auch Bezieher von mittleren Einkommen.



Über 10,4 Millionen Deutsche können wegen der aktuellen Preissteigerungen kaum

noch die täglichen Ausgaben bestreiten, das ist jeder Siebte in diesem Land. Von

den Befragten aus Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 2500

Euro gaben sogar fast ein Viertel (23,6 Prozent) an, sie seien wegen der

derzeitigen Preisdynamik kaum noch in der Lage, die regelmäßigen Ausgaben zu

begleichen. Im Januar sagten dies lediglich 17 Prozent aus dieser Gruppe.