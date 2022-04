WARBURG RESEARCH stuft SOFTWARE AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Software AG von 38 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen dank des Bereichs Adabas & Natural übertroffen, schrieb Analyst Andreas Wolf am Mittwoch in Reaktion auf Geschäftszahlen. Die Kurszielsenkung begründete er mit Auswirkungen der Zinswende auf sein Bewertungsmodell./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.