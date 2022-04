Droht der "Flexit"? Fehlende Flexibilität im Job lässt 40 Prozent der deutschen Arbeitnehmer über Kündigung nachdenken

München (ots) -



- LinkedIn Studie: Deutliche Diskrepanz zwischen Status Quo in deutschen

Unternehmen und Erwartungen der Arbeitnehmer, was Flexibilität im Job betrifft

- Vor allem Frauen fordern flexibles Arbeiten - Re-Traditionalisierung droht

- Flexibilität der Zukunft: Karrierepausen entstigmatisieren und wertschätzen

- LinkedIn führt neue Funktion zum Kennzeichnen von beruflichen Auszeiten ein



Anwesenheit von Montag bis Freitag, fixe Arbeitszeiten und ein fester

Arbeitsplatz - seit der Corona-Pandemie gehören diese Grundpfeiler des

Arbeitslebens der Vergangenheit hat. Flexible Regelungen sind in vielen

deutschen Unternehmen inzwischen etabliert, wie eine neue Studie* des

beruflichen Netzwerks LinkedIn zeigt. So sagen 78 Prozent der

Personalverantwortlichen, dass in ihrem Unternehmen flexibles Arbeiten offiziell

geregelt ist, und bei 83 Prozent wurden die bereits existierenden Richtlinien

infolge der Pandemie angepasst.