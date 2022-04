Gemeinsame Einladung zur Pressekonferenz / Vorstellung der Studie zu den Potenzialen von Energy Sharing - Fast alle in Deutschland könnten über Energy Sharing von günstigen Strompreisen profitieren

Das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) läutet eine Zeitenwende ein: Die

Ausschreibungsmengen und Zubauziele für Erneuerbare Energien werden deutlich

erhöht und das Ziel der Klimaneutralität im Stromsektor in den Blick genommen.

Diese ambitionierten Anstrengungen drohen in der Realität an der Akzeptanz- und

Flächenfrage zu scheitern. Angesichts des Kriegs in der Ukraine und steigenden

Energiepreisen hat die Bundesregierung keine Zeit zu verschenken. Der Anteil

Erneuerbarer Energien muss drastisch und so schnell wie möglich erhöht werden.



Ein Hebel kann das bereits im EU-Recht verankerte Konzept Energy Sharing sein,

das einen zusätzlichen Marktrahmen schafft, mit dem Mitglieder von

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften den gemeinschaftlich erzeugten Strom über das

regionale Verteilnetz vergünstigt nutzen können.