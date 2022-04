Studie Mit diesen Herausforderungen sehen sich deutsche Unternehmen angesichts der Krise konfrontiert (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Krieg in der Ukraine trübt Einschätzung der konjunkturellen Lage deutlich ein

- Preissteigerungen, Lieferkettenprobleme und Liquiditätssicherung als

drängendste Herausforderungen

- Unternehmen setzen verstärkt auf Finanzierungsmix



"Finanzieren in der Krise" - das ist das Thema einer aktuellen Studie, die die

TARGOBANK in Kooperation mit FINANCE und F.A.Z. Business Media | research bei

121 deutschen Unternehmen durchgeführt hat. "Ursprüngliches Ziel der Befragung

war es herauszufinden, wie sich Unternehmen nach zwei Jahren Pandemie 2022 auf

den erhofften Aufschwung vorbereiten", so Markus Dentz, Chefredakteur des

FINANCE-Magazins. "Der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sorgte während der

Erhebung aber für eine dramatische Wendung der konjunkturellen Ausgangslage." In

einer zweiten Befragungsrunde wurde den aktuellen Ereignissen deshalb noch

einmal Rechnung getragen.