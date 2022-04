Naturstein trifft Naturstrom Unser Dach, unsere Energielösung - Internationaler Tag der Sonne am 3. Mai - Solar-Zuschuss bis Ende Juni (FOTO)

Mayen (ots) - Die Preise für Energie explodieren, die Alternative scheint gratis

vom Himmel: Solarstrom vom eigenen Dach wird stetig attraktiver. Der

"Internationale Tag der Sonne" soll am 3. Mai auf das Potential aufmerksam

machen. Wie sich Nachhaltigkeit bezahlt macht und dabei auch optisch

anspruchsvoll umsetzen lässt, zeigt die Kombination aus Schiefersteinen und

Solarmodulen.



Fast zwei Millionen kleine Solarkraftwerke mit bis zu 15 kW Leistung sind auf

deutschen Hausdächern installiert, jeden Monat kommen im Schnitt 15 000 neue

dazu. "Angetrieben durch die aktuelle Situation, den seit Monaten ständig

steigenden Strompreisen und auch im Hinblick auf neue Förderungen werden es in

nächster Zeit noch deutlich mehr werden", vermutet Frank Rummel. Als

Geschäftsleiter bei Rathscheck Schiefer mit Stammsitz in Mayen/Eifel erwartet er

für das modernste Produkt aus seinem umfangreichen Portfolio an Dach- und

Fassadensteinen aus der Natur eine sonnige Zukunft: Mit der Dach-Kombination aus

400 Millionen Jahre alten Schiefersteinen im modernen Rechteck-Design und nahezu

unsichtbar integrierbaren 120 Zentimeter langen und 40 Zentimeter breiten

dunklen Photovoltaik-Modulen trifft das Rathscheck Schiefer-System den Nerv der

Zeit - und Naturstein auf Naturstrom. "Das Interesse an der nachhaltigen wie

smarten Kombilösung hat in den vergangenen Wochen noch einmal stark zugelegt",

verrät Rummel. Noch ist die Naturdach-Solar-Kombi kurzfristig lieferbar.