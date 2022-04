Gartner positioniert HighRadius als Leader in seinem ersten Magic Quadrant für integrierte Invoice-to-Cash-Anwendungen / Autonomous Software reduziert Arbeitsbelastung von Finanzteams (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - HighRadius (https://www.highradius.com/de/) , derführende Anbieter autonomer Finanzsoftware, hat bekannt gegeben, dass dasUnternehmen im diesjährigen Magic Quadrant vom MarktforschungsunternehmenGartner im Bereich integrierte Invoice-to-Cash-Anwendungen (I2C) als 'Leader'bzw. Marktführer eingestuft wurde. Laut Gartner sind "Leader am bestenaufgestellt, das Wachstum und die Richtung des Marktes zu beeinflussen. Sieverfügen über eine marktprägende Vision darüber, wie integrierte I2C-Anwendungendie CFOs dabei unterstützen können, ihre Business-Ziele in Bezug aufCash-Flow-Optimierung zu erreichen, während sie gleichzeitigEffizienzsteigerungen und präzise Vorhersagen im Debitorenmanagementermöglichen. Marktführende Unternehmen - wie HighRadius - sind in der Lage, ihreVision im Rahmen ihrer Produktstrategie umzusetzen, indem sie KI in allenLösungen ihrer Anwendung nutzen. Sie haben nachweislich Ergebnisse in Form vonUmsätzen mit bestehen Kunden und auch neuen Kunden erzielt. Sie verfügen übereine exzellente Kombination aus hoher Reaktionsfähigkeit auf Marktentwicklungen,Innovationen und Produkt-Features."Gartner verweist zudem darauf, dass für die meisten Finanzorganisationen derEinsatz integrierter I2C-Lösungen zu einer Grundanforderung geworden ist. DasMarktforschungsunternehmen prognostiziert ein Marktvolumen für integrierteI2C-Lösungen bis 2024 von 3 Milliarden US-Dollar.Das Bestreben der CFOs, die Unzulänglichkeiten traditioneller ERP-Systemen zubeseitigen und ihren Cashflow zu optimieren sowie die Kundenzufriedenheit zuerhöhen, dürfte dieses Wachstum ebenso stärken wie die Notwendigkeit, denFinanzteams erforderlichen Tools an die Hand zu geben, um die ständig steigendeArbeitsbelastung zu bewältigen und die stressbedingte Fluktuation zu reduzieren.Laut einer aktuellen Umfrage des Institute of Finance & Management(https://www.iofm.com/) leiden Debitorenteams unter einer größerenArbeitsbelastung als je zuvor - ein Faktor, der wahrscheinlich zur hohenFluktuation in diesem wichtigen Bereich beiträgt. Durch die Automatisierung vonRoutinearbeiten und durch Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Markierungpotenzieller Probleme für eine weitere Prüfung erhöhen die Lösungen vonHighRadius die Produktivität von Debitorenspezialisten und sorgen gleichzeitigfür deren Entlastung."Finanzorganisationen kämpfen ständig gegen die Uhr sowie gegen unrealistischeErwartungen, und der ständige Druck, alles am Laufen zu halten, erzeugt eineMenge Stress", sagt Sashi Narahari, Gründer und CEO von HighRadius. "UnsereLösungen, die viele Schlüsselfunktionen im Office of the CFO unterstützen - I2C,