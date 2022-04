Tembo Gold gehört das gleichnamige Goldprojekt Tembo, das an die 20-Millionen-Mine Bulyanhulu von African Barrick im produktiven Lake Victoria Greenstone Belt in Tansania angrenzt. Das Unternehmen verfügt über ein äußerst erfahrenes Team, das sich in der Entwicklung, Finanzierung und dem Betrieb von Bergbauprojekten in Afrika bewährt hat. In Kürze wird erwartet, dass Tembo und Barrick Gold ihre bereits im Dezember bekannt gegebene Transaktion formell abschließen werden. Barrick würde dann sämtliche Lizenzen rund um Tembos zentrale Lizenz besitzen.

Die Bohrungen werden bei Ngula 1 beginnen, wo bei früheren Bohrkampagnen eine Reihe von außergewöhnlichen Abschnitten erzielt wurde. Die vier neuen Bohrungen in diesem Zielgebiet werden an diese Bohrergebnisse anknüpfen: TDD0054: 8,17 g/t Au auf 11,05 m von 116,96; TDD0041: 22,18 g/t Au auf 15,00 m von 299,00 m; TDD0004: 3,13 g/t Au auf 25,89 m von 41,00 m, einschließlich 4,46 g/t Au auf 2,60 m und 9,38 g/t Au auf 6,30 m. Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt. Die Bohrlochneigung von 60 Grad und die subvertikale Neigung der Strukturen lassen vermuten, dass die tatsächliche Mächtigkeit etwa 86 % der durchteuften Mächtigkeit betragen wird.

Die ersten vier Bohrungen mit 970 Metern Gesamtlänge sind für das Ziel Ngula 1 vorgesehen (siehe Abbidlung 1), wo bei früheren Bohrungen hervorragende Ergebnisse erzielt worden sind. Angelehnt an diese früheren Ergebnisse sollen die neuen Bohrlöcher strukturelle Kontrollen definieren, um weitere gezielte Bohrungen in der Tiefe und im Streichbereich zu ermöglichen.

In der ersten Maiwoche startet Tembo Gold Corp. ( TSXV: TEM; FRA: T23A ) nun endgültig seine für dieses Jahr geplante Bohrungen auf dem Projekt Tembo im Goldfeld Lake Victoria in Tansania. Es handelt sich um Tembos erstes Bohrprogramm seit fast acht Jahren. Zunächst sind 13 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.280 Meter geplant. Insgesamt will Tembo in der Saison 2022 aber 7.000 Meter bohren. Das Bohrgerät wurde bereits mobilisiert und befindet sich vor Ort.

