Gitarrenlern-App Fretello holt sich drei Millionen Euro Venture Capital / "Growth-Overdrive" für Smartphone-Gitarrenlehrer (FOTO)

Wien (ots) - Fretello legt den Growth-Overdrive ein und holt sich frisches

Kapital für weiteres Wachstum: Die Gitarren-App erhält rund drei Millionen Euro

Investment vom European Super Angels Club, dem finnischen Venture Capital Fonds

Sparkmind, den Tractive-Mitgründern Michael Tschernuth und Michael Lettner sowie

dem OÖ HightechFonds. "Teil der Band" waren zuvor schon Runtastic-Co-Founder

Alfred Luger, Pioneers Ventures II von startup300 sowie die Business Angels

Christiane Holzinger, Chris Wildmoser, Hermann Futter und Klaus Dirnberger.



Jede erfolgreiche Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Meilenstein auf dem

Erfolgsweg eines Startups: "Es ist immer eine Achterbahnfahrt, auch wenn man, so

wie Fretello, hervorragendes Wachstum und sehr gute Kennzahlen vorweisen kann",

sagt Florian Lettner, Mitgründer von Fretello. "Umso wichtiger ist es,

verlässliche und erfahrene Business Angels an Bord zu haben, die einem den

Rücken freihalten, wenn unerwartete Überraschungen auftauchen. Nach einem

spannenden Jahr freuen wir uns nun sehr über den Einstieg neuer Investoren: Von

Sparkmind und dem European Super Angels Club erwarten wir wertvolle strategische

Unterstützung für das weitere Wachstum."





Der Präsident des European Super Angels Club, Berthold Baurek-Karlic, welcherüber die Luxemburger Venionaire Ventures Sárl u.a. den Syndikatsfonds des Clubs- "EXF Alpha S.C.S." - verantwortet, ergänzt: "Der strategische Fit zu einzelnenMitgliedern war so groß, dass wir bereits in der Due Diligence ersteVertriebserfolge verbuchen konnten. Wir sehen durch die direkteVertriebsunterstützung, die wir geben können, einen klaren Vorteil für das Teamund freuen uns über ein weiteres wachstumsstarkes Unternehmen im Portfolio.""Guitar teacher in your pocket"Fretello ist ein virtueller Gitarrenlehrer, der jederzeit und überall amSmartphone, Tablett oder Computer verwendet werden kann. Gitarre zu spielen istnicht einfach. Beginner sind oft überfordert und wissen nicht, wie man dasInstrument richtig erlernt. Genau hier setzt Fretello an: der Dreiklang "lernen- üben - spielen" wird im Rahmen eines interaktiven Lehrplans, der inZusammenarbeit mit österreichischen Musikschulen und Musiklehrer:innen eigensfür den digitalen Unterricht entwickelt wurde, angeboten. Lernmotivation durchGamification und Songs aus den Katalogen von Sony und Kobalt zum Mitspielenergänzen das systematische Konzept. Diese überlegte Methodik motiviert vor allembeginnende Gitarrist:innen zum Dranbleiben. Ein Algorithmus analysiert zudemspielerische Aspekte wie beispielsweise Tonhöhe, Tempo und Spieltechnik. DieSmartphone-App gibt Musiker:innen ähnlich wie ein:e Gitarrenlehrer:in Feedback