Wirtschaft DIHK hebt Rolle Japans als Wirtschaftspartner hervor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Diskussion um eine bevorstehende Japan-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag die Bedeutung von Japan als Wirtschaftspartner in Asien hervorgehoben. "In der aktuell so schwierigen Zeit sind verlässliche und bewährte Handelspartner von hohem Wert", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian der "Rheinischen Post".



Deutschland und Japan pflegten seit Jahrzehnten gute wirtschaftliche Kontakte, "mit denen sie bilateral trotz Corona-Pandemie zuletzt knapp 42 Milliarden Euro erwirtschaftet haben". Dies habe man auch dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan zu verdanken, welches seit 2019 in Kraft ist. "Wirtschaftliche vertrauenswürdige Rahmenbedingungen sorgen für hohe Stabilität und solide Kooperationen".